Кілька місяців тому Ірина Горова розпочала співпрацю з артистом OTOY. Вона розповіла, чи має причетність до конфлікту між репером та іншими українськими артистами.

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Ірина Горова про конфлікти в "реп-тусовці"

Продюсерка пояснила, що для неї не притаманні конфлікти та вияснення стосунків. Вона лише аналізує те, що відбувається. На думку Горової, сварки між реперами ставалися й раніше, але цього не помічали.

У тусовці є клани, звичайно, вони один одного захищають. Щось когось обурює. Це енергетично складалося роками, але ніхто цього не бачив, бо всі були в андеграунді. Зараз час, коли всі стають відомими. Ще 2 роки тому ми не знали про Kalush, OTOY, Skofka, ну Alyona Alyona була відомою реперкою,

– зауважила Ірина Горова.

"До них усіх, я ставлюся як до творців. Я можу сказати: "Навіщо?" або "молодець", якось відреагую. Але це їхня енергія, вони конкурують. Я нормально до цього ставлюся, я не управляю цим. Це щиро, їх обурює, що робить кожен. Вони говорять правду", – додала бізнесвумен.

Ірина Горова також зазначила, що OTOY не став продюсерським проєктом, бо поки що вона вклала у нього свій час, але не гроші.

Інтерв'ю з Іриною Горовою: дивіться відео онлайн

Про які конфлікти йде мова

У січці OTOY випустив трек "Панчі", де дорікнув Олегу Псюку з Kalush за фальш. Він звернувся до нього в рядках: "Як зняти панаму рожеву, то хто ти, генератор випадкових рим. Будував-планував, бл*ть, реп піднімати, але рило втонуло у фейковий грим".

OTOY виступив у другому півфіналі Євробачення-2023, де зачитав рядки з вірша Тараса Шевченка. Його перформанс не сподобався Alyona Alyona – вона зізналась, що побачила в його виступі те, за що він раніше її критикував. У відповідь репер назвав Альону "берегинею шароварів" та зауважив, що його номер створювали люди, з якими виконавиця працює.