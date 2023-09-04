Основательница и CEO Pomitni Ирина Горова рассказала, что в шоубизнесе можно заработать миллион долларов. Она припомнила, как получила первую крупную сумму.
Смотрите также Они конкурируют, – Ирина Горова ответила, причастна ли к конфликту между OTOY и Kalush и Skofka
Первый был в 2013 году. Я не помню, у нас не было шампанского, брызгов. Потому что это ежедневно происходило,
– вспомнила с улыбкой Ирина Горова.
Самая большая покупка Горовой и расходы в месяц
Ирина Горова рассказала, что больше денег потратила не на покупку, а на строительство двухэтажного дома.
"Это не покупка, это строительство моего домика. Не помню, сколько квадратных метров. Два этажа и подвал".
Сейчас продюсер не тратит средства, а вкладывает их. В месяц она тратит около 2 – 3 тысяч долларов (70 – 100 тысяч гривен).
Ну если честно, где-то две – три тысячи долларов, потому что некуда ходить, нечего покупать. А когда была за границей, мне кажется, то вообще если тысяча долларов была, то это ого,
– поделилась Горова.
"У меня нет финансовой цели. Никогда я не думала о деньгах, а о проектах. Именно поэтому к проектам прилетают деньги. Когда думаешь деньгами, то ты себя ограничиваешь. Раньше я думала, что миллион – это ого, а сейчас думаю 10 – ну такое себе. Нельзя оценивать деньгами".
Сколько зарабатывают и тратят звезды
- Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару признавалась, что имеет нестабильные заработки. В месяц она может получить и тысячу, и 2 тысячи долларов. Но иногда эта сумма может быть значительно меньше. На быт актриса тратит 1000 долларов.
- Продюсер Михаил Ясинский рассекретил довоенный гонорар Макса Барских – он мог составить 50 тысяч долларов.
- Тарас Тополя рассказал, что тратит в месяц очень мало, потому что неприхотлив. Например, за коммунальные услуги без отопления он платит 4 тысячи гривен, а за ОСМД – 2 тысячи. Тополь живет в доме с охраной.