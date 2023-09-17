Ірина Горова показала рідкісні фото з донькою та присвятила їй зворушливі слова у 26-річчя

17 вересня 2023, 16:40
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Ірина Горова

Продюсерка та колишня дружина Потапа Ірина Горова привітала доньку з днем народження. Наталії виповнилося 26 років. Зіркова мама показала рідкісні фото з дочкою.

Наталія – донька Ірини від репера Юрія Горового, відомого як UGO. Продюсерка мило привітала дівчину з днем народження.

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В інстаграмі зіркова мама поділилася спільними фото разом з Наталею. Вони були зроблені під час відпочинку родини.

Ірина Горова присвятила доньці зворушливі слова на честь дня народження.

Натуся, з днем народження! Ти моя світла, ніжна, неймовірно добра і відкрита донечка. Люблю тебе, пишаюсь твоїми досягненнями, щаслива, що ти у мене є,
– написала продюсерка.

Горова показала фото з донькою / Світлини з її інстаграму

26-річна Наталія у своєму інстаграмі показала святкове фото з кексом та свічками. ЇЇ допис прокоментував репер Потап, він написав: "Люблю тебе, сонечко".

Шанувальники продюсерки теж долучилися до привітань:

  • "З іменинницею вітаю вас! Ви дуже гарні, щасливі і круті!"
  • "Щастя їй та всій вашій родині!"
  • "З днем народження красуню! Нехай буде щасливою".
  • "Вітаю вас! Я давно не бачила такого доброго погляду, як у Нати. Здійснення мрій!"
  • "Вітаю вашу доню".

Що відомо про особисте життя Ірини Горової

  • За свої 45 років вона була одружена двічі. У 16 Ірина вийшла заміж за музиканта Юрія Горового, якому народила доньку Настю. Їхній шлюб тривав недовго.
  • Вже у 23 роки Горова одружилася з репером Потапом. Їхній зірковий шлюб розпався у 2014 році. Виявилося, що ініціатором розлучення був Потап. Він нібито змінив життя.
  • Сама Ірина в одному з інтерв’ю зізналася, що щаслива від того, що неодружена. За 20 років у двох шлюбах вона нібито віддала всю енергію, тому зараз наповнюється й живе для себе.

Автор: Марія Бондар