Ірина Горова показала рідкісні фото з донькою та присвятила їй зворушливі слова у 26-річчя
Джерело:Ірина Горова
Продюсерка та колишня дружина Потапа Ірина Горова привітала доньку з днем народження. Наталії виповнилося 26 років. Зіркова мама показала рідкісні фото з дочкою.
Наталія – донька Ірини від репера Юрія Горового, відомого як UGO. Продюсерка мило привітала дівчину з днем народження.
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В інстаграмі зіркова мама поділилася спільними фото разом з Наталею. Вони були зроблені під час відпочинку родини.
Ірина Горова присвятила доньці зворушливі слова на честь дня народження.
Натуся, з днем народження! Ти моя світла, ніжна, неймовірно добра і відкрита донечка. Люблю тебе, пишаюсь твоїми досягненнями, щаслива, що ти у мене є,
– написала продюсерка.
Горова показала фото з донькою / Світлини з її інстаграму
26-річна Наталія у своєму інстаграмі показала святкове фото з кексом та свічками. ЇЇ допис прокоментував репер Потап, він написав: "Люблю тебе, сонечко".
Шанувальники продюсерки теж долучилися до привітань:
- "З іменинницею вітаю вас! Ви дуже гарні, щасливі і круті!"
- "Щастя їй та всій вашій родині!"
- "З днем народження красуню! Нехай буде щасливою".
- "Вітаю вас! Я давно не бачила такого доброго погляду, як у Нати. Здійснення мрій!"
- "Вітаю вашу доню".
Що відомо про особисте життя Ірини Горової
- За свої 45 років вона була одружена двічі. У 16 Ірина вийшла заміж за музиканта Юрія Горового, якому народила доньку Настю. Їхній шлюб тривав недовго.
- Вже у 23 роки Горова одружилася з репером Потапом. Їхній зірковий шлюб розпався у 2014 році. Виявилося, що ініціатором розлучення був Потап. Він нібито змінив життя.
- Сама Ірина в одному з інтерв’ю зізналася, що щаслива від того, що неодружена. За 20 років у двох шлюбах вона нібито віддала всю енергію, тому зараз наповнюється й живе для себе.