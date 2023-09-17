Наталья – дочь Ирины от рэпера Юрия Горового, известного как UGO Продюсер мило поздравила девушку с днем рождения.

Интересно "Горжусь и люблю": Потап и Ирина Горова трогательно поздравили общего сына с днем рождения

В инстаграмме звездная мама поделилась совместными фото вместе с Натальей. Они были сделаны на отдыхе семьи.

Ирина Горова посвятила дочери трогательные слова в честь дня рождения.

Натусь, с днем рождения! Ты моя светлая, нежная, невероятно добрая и открытая дочь. Люблю тебя, горжусь твоими достижениями, счастлива, что ты у меня есть,
– написала продюсер.

Горова показала фото с дочерью / Фото из ее инстаграммы

26-летняя Наталья в своем инстаграмме показала праздничное фото с кексом и свечами. Ее сообщение прокомментировал рэпер Потап, он написал: "Люблю тебя, солнышко".

Поклонники продюсерки тоже присоединились к поздравлениям:

  • "С именинницей поздравляю вас! Вы очень красивы, счастливы и круты!"
  • "Счастье ей и всей вашей семье!"
  • "С днем рождения красавицу! Пусть будет счастлива".
  • "Приветствую вас! Я давно не видела такого хорошего взгляда, как у Наты. Осуществление мечтаний!"
  • "Приветствую вашу дочь".

Что известно о личной жизни Ирины Горовой

  • За свои 45 лет она была замужем дважды. У 16 Ирина вышла замуж за музыканта Юрия Горового, которому родила дочь Настю. Их брак длился недолго.
  • Уже в 23 года Горова вышла замуж за рэпера Потапа. Их звездный брак распался в 2014 году. Оказалось, что инициатором развода был Потап. Он как будто изменил жизнь.
  • Сама Ирина в одном из интервью призналась, что счастлива от того, что не замужем. Через 20 лет в двух браках она якобы отдала всю энергию, поэтому сейчас наполняется и живет для себя.