Наталья – дочь Ирины от рэпера Юрия Горового, известного как UGO Продюсер мило поздравила девушку с днем рождения.

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В инстаграмме звездная мама поделилась совместными фото вместе с Натальей. Они были сделаны на отдыхе семьи.

Ирина Горова посвятила дочери трогательные слова в честь дня рождения.

Натусь, с днем рождения! Ты моя светлая, нежная, невероятно добрая и открытая дочь. Люблю тебя, горжусь твоими достижениями, счастлива, что ты у меня есть,

– написала продюсер.

Горова показала фото с дочерью / Фото из ее инстаграммы

26-летняя Наталья в своем инстаграмме показала праздничное фото с кексом и свечами. Ее сообщение прокомментировал рэпер Потап, он написал: "Люблю тебя, солнышко".

Поклонники продюсерки тоже присоединились к поздравлениям:

"С именинницей поздравляю вас! Вы очень красивы, счастливы и круты!"

"Счастье ей и всей вашей семье!"

"С днем рождения красавицу! Пусть будет счастлива".

"Приветствую вас! Я давно не видела такого хорошего взгляда, как у Наты. Осуществление мечтаний!"

"Приветствую вашу дочь".

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