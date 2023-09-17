Наталія – донька Ірини від репера Юрія Горового, відомого як UGO. Продюсерка мило привітала дівчину з днем народження.

Цікаво "Пишаюся і люблю": Потап та Ірина Горова зворушливо привітали спільного сина з днем народження

В інстаграмі зіркова мама поділилася спільними фото разом з Наталею. Вони були зроблені під час відпочинку родини.

Ірина Горова присвятила доньці зворушливі слова на честь дня народження.

Натуся, з днем народження! Ти моя світла, ніжна, неймовірно добра і відкрита донечка. Люблю тебе, пишаюсь твоїми досягненнями, щаслива, що ти у мене є,

– написала продюсерка.

Горова показала фото з донькою / Світлини з її інстаграму

26-річна Наталія у своєму інстаграмі показала святкове фото з кексом та свічками. ЇЇ допис прокоментував репер Потап, він написав: "Люблю тебе, сонечко".

Шанувальники продюсерки теж долучилися до привітань:

"З іменинницею вітаю вас! Ви дуже гарні, щасливі і круті!"

"Щастя їй та всій вашій родині!"

"З днем народження красуню! Нехай буде щасливою".

"Вітаю вас! Я давно не бачила такого доброго погляду, як у Нати. Здійснення мрій!"

"Вітаю вашу доню".

Що відомо про особисте життя Ірини Горової