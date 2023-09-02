В 2023 году MOЗGI GROUP, которыми руководит Ирина Горова, стали Pomitni. Сейчас лейбл сотрудничает с Дорофеевой, Otoy, Анной Тринчер, Love, Mary, Nazva, Dima Prokopov. В то же время Горова сообщила, что перестала работать с Потапом.

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Генеральный директор лейбла рассказала, что они раньше инвестировали в артистов, а сейчас несколько сменили работу – приглашают звезд на разные услуги.

Кроме того, Горова вспомнила разрыв деловых отношений с Потапом.

Наше дело с Потапом начиналось с семейного бизнеса. После развода договорились работать вместе. Я думаю, что если бы даже не было полномасштабного вторжения, мы все равно как-то договорились бы, разошлись. Может быть, на других условиях. Наше сотрудничество пришло к логическому завершению,

– заявила Ирина.

По ее словам, ее ничего не объединяет с Потапом, кроме вещей, которые они делали в прошлом.

"Вторжение немного ускорило. Мы разъехались, я всегда знала, что у меня будет бизнес в Украине. Алексей решил идти другим путем. У него есть что-то по крипте. В 2022 году мы встретились, поговорили, поняли, что нас ничего не объединяет", – пояснила Горова.

Ранее продюсер заявляла, что единственное, что ее объединяет с рэпером – это совместный сын Андрей и наработка за время существования продюсерского центра до 24 февраля 2022 года. По ее словам, все то, что делалось после этой даты – это только ее работа.

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Какие отношения между Потапом и Ириной Горовой