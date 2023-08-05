Відтак Горова відреагувала на слова Потапа. Вона зауважила, що артист сказав неправду.

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Ірина Горова спростувала слова Потапа

Продюсерка пояснила, що зараз їх з Потапом пов'язують лише батьківські стосунки, а також бек-каталог пісень, який був створений ще до 24 лютого 2022 року.

Хочу офіційно заявити, що це неправда. Єдине, що мене об'єднує з Олексієм, — це Андрій, наш син. І бек-каталог, який був напрацьований за час існування продюсерського центру до 24 лютого 2022 року. Усе те, що робилося після цієї дати, — це вже моя робота, і Pomitni ми зробили, бо наші дороги розійшлися і ми пішли різними шляхами, як і домовлялися,

– зауважила Ірина.

"Я впевнена, що це таке прочитання новини, і Олексій мав на увазі саме бек-каталог, який ми досі шеримо. Жодних спільних проєктів ми зараз не робимо. У нього своя компанія, у мене своя. Можна все перевірити в офіційних джерелах", – додала продюсерка.

До слова, днями Потап вперше за тривалий час прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських. Репер наголосив, що зараз подружжя не так часто буває разом. На його думку, плітки про їхнє розлучення з'явилися саме через те, що вони не викладали спільних фото.

"Кожен зайнятий своїми справами та намагається бути максимально корисним там, де він може це зробити. По-друге, зараз моє особисте життя багато в чому знаходиться за межами соціальних мереж. Мені здається, що зараз такий час, коли в мережах потрібно пропагувати важливі соціальні меседжі, доносити інформацію про війну", – пояснив Потап.