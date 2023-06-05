"Ні совісті, ні гідності": Ірині Горовій дорікнули за "тусовку" з OTOY – вона відповіла

Продюсерка Ірина Горова відвідала музичний фестиваль та поділилась спільними кадрами з OTOY. Бізнесвумен дорікнули за тусовки під час війни.

Українська продюсерка Ірина Горова побувала на музичному фестивалі "Брудний пес" у Києві. Одним із зіркових гостей там був OTOY – репер, з яким Горова нещодавно розпочала співпрацю.

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Ірині Горовій дорікнули за тусовку

Бізнесвумен опублікувала фото та відео з фестивалю, а кадри підписала "помітна тусовка".



Ірина Горова на фестивалі / Фото з інстаграму Ірини Горової

Не всі фани відреагували позитивно на музичну подію – дехто розкритикував її у коментарях.

"Просто жесть. Коли справжні сини й доньки України віддають життя за її існування, ці тусують, не маючи ні совісті, ні гідності"

"Совісті нема";

"Зараз всі співаки "прикриваються" благодійними концертами, бо по іншому ніхто їм працювати не дозволить, і там 1,5, 10% віддають на потреби ЗСУ".

Ірина Горова не змовчала й відповіла коментаторам. Вона зазначила, що всі музичні події зараз мають на меті зібрати кошти для захисників.

Дякую за коментар, але хочу зауважити, що сьогодні всі фестивалі та концерти направлені на те, щоб збирати кошти й допомагати нашим військовим,

– повідомила Горова.

"На цій події збирали гроші на потреби 3 батальйонів – ОБТрО ЗСУ, 78 штурмовому полку та 54 окремому розвідному батальйону, а також для фондів Azov One і "Порт Франківськ". Звичайно, частина від прибутку теж йде на потреби військовим".



Скриншот з інстаграму