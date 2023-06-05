Украинская продюсер Ирина Горова побывала на музыкальном фестивале "Брудний пес" в Киеве. Одним из звездных гостей там был OTOY – рэпер, с которым Горова недавно начала сотрудничество.

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Ирине Горовой упрекнули за тусовку

Бизнесвумен опубликовала фото и видео с фестиваля, а кадры подписала "заметная тусовка".



Ирина Горова на фестивале / Фото из инстаграма Ирины Горовой

Не все фаны отреагировали положительно на музыкальное событие – некоторые раскритиковали его в комментариях.

"Просто жесть. Когда настоящие сыновья и дочери Украины отдают жизнь за ее существование, эти тусуют, не имея ни совести, ни достоинства"

"Совесть нет";

"Сейчас все певцы "прикрываются" благотворительными концертами, потому что иначе никто им работать не позволит, и там 1,5, 10% отдают на нужды ВСУ".

Ирина Горова не смолчала и ответила комментаторам. Она отметила, что все музыкальные события сейчас намерены собрать средства для защитников.

Спасибо за комментарий, но хочу заметить, что сегодня все фестивали и концерты направлены на то, чтобы собирать средства и помогать нашим военным.

– сообщила Горова.

"На этом событии собирали деньги на нужды 3 батальонов – ОБТРО ВСУ, 78 штурмовом полку и 54 отдельном разводном батальоне, а также для фондов Azov One и "Порт Франківськ". Конечно, часть прибыли тоже идет на нужды военным".



Скриншот из инстаграма