Украинская продюсер Ирина Горова побывала на музыкальном фестивале "Брудний пес" в Киеве. Одним из звездных гостей там был OTOY – рэпер, с которым Горова недавно начала сотрудничество.
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Ирине Горовой упрекнули за тусовку
Бизнесвумен опубликовала фото и видео с фестиваля, а кадры подписала "заметная тусовка".
Ирина Горова на фестивале / Фото из инстаграма Ирины Горовой
Не все фаны отреагировали положительно на музыкальное событие – некоторые раскритиковали его в комментариях.
- "Просто жесть. Когда настоящие сыновья и дочери Украины отдают жизнь за ее существование, эти тусуют, не имея ни совести, ни достоинства"
- "Совесть нет";
- "Сейчас все певцы "прикрываются" благотворительными концертами, потому что иначе никто им работать не позволит, и там 1,5, 10% отдают на нужды ВСУ".
Ирина Горова не смолчала и ответила комментаторам. Она отметила, что все музыкальные события сейчас намерены собрать средства для защитников.
Спасибо за комментарий, но хочу заметить, что сегодня все фестивали и концерты направлены на то, чтобы собирать средства и помогать нашим военным.
– сообщила Горова.
"На этом событии собирали деньги на нужды 3 батальонов – ОБТРО ВСУ, 78 штурмовом полку и 54 отдельном разводном батальоне, а также для фондов Azov One и "Порт Франківськ". Конечно, часть прибыли тоже идет на нужды военным".
Скриншот из инстаграма
- Отметим, что около недели назад Ирина Горова объявила о сотрудничестве Moзgi Entertainment с OTOY. Большинство звезд положительно отреагировали на эту новость, но не обошлось без "подколов". Алексей Дурнев вспомнил певицу Мишель Андраде, которой продюсерский центр Горовой занимался вторжением России. По его мнению, "Мишельку так и не раскрутили".