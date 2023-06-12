MOЗGI Entertainment вичерпав себе, – Ірина Горова повідомила про кардинальні зміни лейблу

Продюсерка Ірина Горова повідомила, що лейбл MOЗGI Entertainment стає Pomitni. Компанія проводить масштабні зміни – це "більше, ніж ребрендинг".

Продюсерка Ірина Горова повідомила, що MOЗGI Entertainment стають Pomitni. Таким чином компанія відмовляється від минулих меседжів та хоче провести кардинальний ребрендинг.

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MOЗGI Entertainment стають Pomitni

За словаи Ірини Горової, музичний лейбл відкритого типу Pomitni хоче продемонструвати внутрішні зміни, що призвели до зовнішніх трансформацій.

Це не зовсім ребрендинг – це про щось глибше. Бренд MOЗGI Entertainment відпрацював, він дав нам неймовірний досвід, артистів, перемоги, але він вичерпав себе. Змінилися контексти, сенси, фокуси, світогляд, змінився кожен з нас – і вже неможливо рухатись далі зі старими поглядами та меседжами, жити минулим,

– прокоментувала продюсерка.

Лейбл також частково оновив склад артистів. З компанією працюють такі виконавці: DOROFEEVA, Otoy, Анна Трінчер, "Love, Mary", NAZVA, Dima PROKOPOV.

"Ми розвиваємось, переносимо наш досвід у сьогодення, щоб робити помітними українських артистів та креаторів. Щоб розвивати українську музичну сцену, робити її помітною у світі та відкривати нові можливості для брендів і партнерів".

Ірина Горова про ребрендинг MOЗGI:

Що відомо про MOЗGI Entertainment