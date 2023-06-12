MOЗGI Entertainment вичерпав себе, – Ірина Горова повідомила про кардинальні зміни лейблу
Джерело:Ірина Горова
Продюсерка Ірина Горова повідомила, що лейбл MOЗGI Entertainment стає Pomitni. Компанія проводить масштабні зміни – це "більше, ніж ребрендинг".
Продюсерка Ірина Горова повідомила, що MOЗGI Entertainment стають Pomitni. Таким чином компанія відмовляється від минулих меседжів та хоче провести кардинальний ребрендинг.
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MOЗGI Entertainment стають Pomitni
За словаи Ірини Горової, музичний лейбл відкритого типу Pomitni хоче продемонструвати внутрішні зміни, що призвели до зовнішніх трансформацій.
Це не зовсім ребрендинг – це про щось глибше. Бренд MOЗGI Entertainment відпрацював, він дав нам неймовірний досвід, артистів, перемоги, але він вичерпав себе. Змінилися контексти, сенси, фокуси, світогляд, змінився кожен з нас – і вже неможливо рухатись далі зі старими поглядами та меседжами, жити минулим,
– прокоментувала продюсерка.
Лейбл також частково оновив склад артистів. З компанією працюють такі виконавці: DOROFEEVA, Otoy, Анна Трінчер, "Love, Mary", NAZVA, Dima PROKOPOV.
"Ми розвиваємось, переносимо наш досвід у сьогодення, щоб робити помітними українських артистів та креаторів. Щоб розвивати українську музичну сцену, робити її помітною у світі та відкривати нові можливості для брендів і партнерів".
Ірина Горова про ребрендинг MOЗGI:
Що відомо про MOЗGI Entertainment
- Продюсерський центр заснував Потап та Ірина Горова у 2010 році, раніше він мав назву EMPIRE LABEL, а згодом – MOZGI Entertainment. З початком вторгнення лейбл замінив літеру Z на українську.
- Лейбл працював над проєктами артистів: Потапа, "Время и Стекло", "Потап і Настя", Michelle Andrade та гурту MOЗGI.
- Під час великої війни Мішель Андраде та Позитив від'єдналися від продюсерського центру. У листопаді 2022 року Ірина Горова повідомила, що від усіх справ MOЗGI GROUP відійшов співзасновник Потап.