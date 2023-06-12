Продюсер Ирина Горова сообщила, что MOЗGI Entertainment становятся Pomitni. Таким образом, компания отказывается от прошлых месседжей и хочет провести кардинальный ребрендинг.
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MOЗGI Entertainment становятся Pomitni
По словам Ирины Горовой, музыкальный лейбл открытого типа Pomitni хочет продемонстрировать внутренние изменения, которые привели к внешним трансформациям.
Это не совсем ребрендинг – это о чем-то более глубоком. Бренд MOЗGI Entertainment отработал, он дал нам невероятный опыт, артистов, победы, но он исчерпал себя. Изменились контексты, смыслы, фокусы, мировоззрение, изменился каждый из нас – и уже невозможно двигаться дальше со старыми взглядами и месседжами, жить прошлым,
– прокомментировала продюсер.
Лэйбл также частично обновил состав артистов. С компанией работают следующие исполнители: DOROFEEVA, Otoy, Анна Тринчер, "Love, Mary", NAZVA, Dima PROKOPOV.
"Мы развиваемся, переносим наш опыт в настоящее время, чтобы делать заметными украинских артистов и креаторов. Чтобы развивать украинскую музыкальную сцену, делать ее заметной в мире и открывать новые возможности для брендов и партнеров".
Ирина Горова о ребрендинге MOЗGI:
Что известно о MOЗGI Entertainment
- Продюсерский центр основал Потап и Ирина Горова в 2010 году, ранее он назывался EMPIRE LABEL, а впоследствии – MOZGI Entertainment. С началом вторжения лейбл заменил букву Z на украинскую.
- Лейбл работал над проектами артистов: Потапа, Время и Стекло, Потап и Настя, Michelle Andrade и группы MOЗGI.
- Во время войны Мишель Андраде и Позитив отсоединились от продюсерского центра. В ноябре 2022 года Ирина Горова сообщила, что от всех дел MOЗGI GROUP отошел. соучредитель Потап.