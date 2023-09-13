Нещодавно стало відомо, що Горбачова та Савлєпов розлучилися. Акторка залишилася жити та будувати кар'єру в Росії, передає 24 Канал.

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Як Горбачова відреагувала на вторгнення

Після початку повномасштабної війни Ірина звернулася до публіки. Вона скасувала свої заплановані на березень концерти у Москві та Санкт-Петербурзі.

Та все ж, акторка не наважилася назвати війну "війною", а лише написала: "ситуація, що відбувається".



Ірина Горбачова / Фото з її інстаграму

Горбачова якийсь період після вторгнення перебувала за кордоном, тож шанувальники вважали, що вона емігрувала з Росії, а тому має антивоєнну позицію.

Проте цього не сталося. Попри те, що Ірина прожила дитинство в Маріуполі, вона таки повернулася до Росії. У квітні 2023 року актриса засвітилася на Московському кінофестивалі, де прославляла російську культуру.

"На відкритті Кінофестивалю показали фільм Бориса Хлєбнікова "Снегирь". Ух... Так багато хочеться сказати і помовчати. Це неймовірно сильне кіно! Я б назвала його трагікомедійною катастрофою… Всім творцям уклін та подяка!" – написала компліменти Горбачова.



Горбачова на Московському кінофестивалі / Фото з її інстаграму

Про розлучення з Савлєповим

Після цього публічного виходу фанати зрозуміли, що Горбачова та Савлепов більше не разом. Соліст Quest Pistols у зв'язку із прокоментував чутки про розлучення з дружиною.

Вже пів року ми не підтримуємо контакт. Усі свої рішення Ірина як доросла людина приймає самостійно. Дякую за розуміння,

– заявив співак.

Згодом ці заяви підтвердила і Горбачова. Про стосунки вона розповіла пропагандистським ЗМІ на черговій кінопрем'єрі в Москві. Очевидно, що подружжя посварилося на тлі політичних розбіжностей.

Де зараз Ірина Горбачова

Днями акторка відправилася у відпустку до Італії. Проте з соцмереж Горбачової зрозуміло, що підтримує вона Росію. Зірка живе в Москві та часто відвідує публічні заходи в столиці Росії та Санкт-Петербурзі.



Ірина Горбачова на презентації фільму в Росії / Фото з її інстаграму

Ірина мовчить про війну та взагалі не згадує про своє рідне місто Маріуполь.

Водночас її колишній чоловік Савлєпов у складі гурту Quest Pistols продовжує проводити благодійні концерти, щоб допомогти Україні. Музиканти також переклали низку своїх російськомовних хітів, зокрема "Я твой наркотик" і "Ты так красива".