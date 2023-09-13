Недавно стало известно, что Горбачева и Савлепов развелись. Актриса осталась жить и строить карьеру в России, передает 24 Канал.
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Как Горбачева отреагировала на вторжение
После начала полномасштабной войны Ирина обратилась к публике. Она отменила свои запланированные на март концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
И все же актриса не решилась назвать войну "войной", а лишь написала: "происходящая ситуация".
Ирина Горбачева / Фото с ее инстаграммы
Горбачева некоторое время после вторжения находилась за границей, поэтому поклонники считали, что она эмигрировала из России, а потому имеет антивоенную позицию.
Однако этого не произошло. Несмотря на то, что Ирина прожила детство в Мариуполе, она все-таки вернулась в Россию. В апреле 2023 года актриса засветилась на Московском кинофестивале, где прославляла русскую культуру
"На открытии Кинофестиваля показали фильм Бориса Хлебникова "Снегирь". Ух... Так много хочется сказать и помолчать. Это невероятно сильное кино! Я бы назвала его трагикомедийной катастрофой... Всем создателям поклон и благодарность!" – написала комплименты Горбачева.
Горбачева на Московском кинофестивале / Фото с ее инстаграммы
О разводе с Савлеповым
После этого публичного выхода фанаты поняли, что Горбачева и Савлепов больше не вместе. Солист Quest Pistols в связи с прокомментировал слухи о разводе с супругой.
Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Благодарю за понимание,
– заявил певец.
Впоследствии эти заявления подтвердила и Горбачева. Об отношениях она рассказала пропагандистским СМИ на очередной кинопремьере в Москве. Очевидно, что супруги поссорились на фоне политических разногласий.
Где сейчас Ирина Горбачева
На днях актриса отправилась в отпуск в Италию. Однако из соцсетей Горбачевой понятно, что поддерживает она Россию. Звезда живет в Москве и часто посещает общественные мероприятия в столице России и Санкт-Петербурге.
Ирина Горбачева на презентации фильма в России / Фото из ее инстаграммы
Ирина молчит о войне и вообще не упоминает о своем родном городе Мариуполь.
В то же время ее бывший муж Савлепов в составе группы Quest Pistols продолжает проводить благотворительные концерты, чтобы помочь Украине. Музыканты также перевели ряд своих русскоязычных хитов, в частности "Я твой наркотик" и "Ты так красива".