Артистка обожнює стильний одяг і завжди намагається виглядати бездоганно. Це вона демонструє на кожній фотографії, яку публікує в інстаграмі.

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Образ Ірини Федишин у Карпатах

Оскільки ранки у Карпатах хоча й сонячні, але прохолодні, то співачка обрала для фотосесії теплий одяг. Вона постала перед камерою у подовженій зелено-чорній сорочці в клітинку та чорних лосинах. Такий одяг поєднала зі стильними кросівками.

Біляве волосся зірка вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила легкий макіяж з нюдовою матовою помадою га губах.

"Вітання з осінніх Карпат", – написала Ірина під фото.



Ірини Федишин у Карпатах / Фото з інстаграму співачки



Ірини Федишин у Карпатах / Фото з інстаграму співачки

Підписники Ірини щедрі на коментарі, тому не залишають без уваги жодну публікацію. Ця не стала винятком.