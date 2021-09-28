Ірина обожнює Львів і наразі не планує, як більшість її колег, жити у столиці. Вона отримує неабияке задоволення від прогулянок вулицями стародавнього міста, а також демонструє там різноманітні аутфіти.
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Новий look Ірини Федишин
У Львові хоча й прохолодно, але сонячно, тому артистка не втрачає нагоди додавати в осінні образи яскраві акценти. Днями вона прогулялася містом у чорних обтислих штанах, кофті та яскравому піджаку кольору фуксії. Такий образ зірка поєднала з чорно-білими кросівками.
Серед аксесуарів аутфіт Федишин довершила стильна чорна сумочка. Волосся виконавиця вклала у легкі локони, а на обличчі зробила бездоганний повсякденний макіяж.
Ірина Федишин на прогулянці Львовом / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин на прогулянці Львовом / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин на прогулянці Львовом / Фото з інстаграму співачки
"Фоловери" львівської співачки не залишають поза увагою жоден її допис у соцмережах. Цей не став винятком. Федишин вкотре засипали приємними словами.
- "Ви дуже-дуже гарна!"
- "Ірино, ви дуже гарна й маєте прекрасний голос!"
- "Красуня Ірина Федишин!"