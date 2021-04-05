Ірина Федишин вразила яскравим образом і незвичною зачіскою: фото у футболці та джинсах

Популярна українська співачка Ірина Федишин вкотре показала свій look of the day. Для походу на радіостанцію вона обрала джинси та стильну футболку, а також зробила незвичну зачіску.

Ірина Федишин є однією з найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона часто публікує в мережі різноманітні фото та відео, де показує варіанти аутфітів.

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Яскравий образ Ірини Федишин

Для походу на радіостанцію, де виконавиця презентувала нову пісню, вона обрала сині джинси та блакитну футболку з красивим вирізом. Такий look поєднала з білими туфлями на високих підборах.

Федишин здивувала незвичною зачіскою. Вона вклала волосся в локони та зібрала у недбалий пучок зверху, який спадав на обличчя. Макіяж зірки був насиченим: чорні стрілки на повіках і нюдова помада на губах.

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Ніжні аутфіти Ірини Федишин: