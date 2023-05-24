Не віддав жодного фунта, – Ірина Федишин стала жертвою організатора-шахрая у Лондоні

Співачка Ірина Федишин розповіла про неприємну ситуацію після концерту в Лондоні. Організатор виявився шахраєм: він забрав усі кошти за продані квитки.

Українська співачка Ірина Федишин днями виступила на благодійній вечері в Лондоні. Але вона стикнулась з ненадійним організатором, який, за її словами, виявився шахраєм.

Дивіться також Ірина Федишин емоційно відповіла на критику через концерти: її звинуватили у "веселощах"

Ірина Федишин розповіла про шахрая

Артистка повідомила, що організатором заходу був Микола Левченко. Він забрав собі усі кошти, що були зібрані з продажу квитків на вечерю. Водночас чоловік вимагав 20% коштів з благодійних лотів – але їх вдалось забрати.

Організатор благодійної вечері у Лондоні, Микола Левченко не віддав нам жодного фунта від продажу квитків на благодійну вечерю, яка була спрямована на допомогу ЗСУ. Хочу зразу заспокоїти усіх людей, які донатили і купляли лоти цього вечора. Ці кошти, а це 3720 £, з тяжкою бідою і скандалами вдалося забрати і вони всі підуть на ЗСУ,

– розповіла Ірина Федишин.

Левченко начебто приховував частину донатів, а згодом заявив, що забув їх віддати. Вже наступного дня почав вимагати відсотки з проданих лотів, вся сума з яких має піти на ЗСУ. "Але його це мало що цікавило. Адже він, без нашого погодження, прилетів з Дубліна, де проживає, в Англію на захід зі своєю сім'єю. І йому потрібно було закрити всі свої витрати на вікенд у Лондоні: на авіапереліт, готель і харчування користуючись з коштів людей, які прийшли на концерт і задонатили на ЗСУ. Ось така прикра ситуація".

Натомість цей організатор не витратився й фунтом, щоб заплатити за витрати команду – готель, харчування, квитки на літак. Тому Федишин та її чоловіку довелось оплачувати все самостійно. Зараз подружжя сподівається на порядність іншого організатора, який допомагав Левченку. Ірина Федишин звернулась до українських артистів з порадою запам'ятати його ім'я, щоб не наштовхнутись на шахрайство. У ролику зірка показала його обличчя.

Попри війну, яка загострила в багатьох українцях найкращі якості, все ще знаходяться люди, які бажають заробити якнайбільше, не обмежуючи себе моральними принципами. Але нам своє робити! Вистоїмо! Переможемо!

– підсумувала Федишин.

Ірина Федишин стала жертвою шахрая: відео

Інші випадки шахрайства, що стались з зірками