Ірина Федишин з сім'єю відправилася у відпустку: фото з літака
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Популярна співачка Ірина Федишин разом із чоловіком і двома синами полетіла у відпустку. Артистка оприлюднила селфі з літака та аеропорту й зазначила, що вони відправилися туди, де тепло.
Поки в Україну впевнено йде зима, Ірина Федишин з найріднішими вирушила в теплу країну, щоб поніжитися на сонечку біля моря. Куди саме артистка наразі не розсекретила.
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Фото Ірини Федишин з літака
В літаку артистка зробила селфі з чоловіком і синами. На обличчях усіх сяють усмішки, адже зовсім скоро вони опиняться в теплі, країні, де будуть насолоджуватися літом.
Федишин для перельоту обрала комфортний костюм рожевого кольору, що складається з кофти та штанів. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж, лише вирівнявши тон обличчя.
Перед посадкою зірка зробила фото в аеропорту. На ньому зображені закордонні паспорти рідних.
"Ми полетіли туди, де тепло", – підписала знімки Федишин.
Ірина Федишин з сім'єю в літаку / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин з сім'єю полетіла у відпустку / Фото з інстаграму співачки