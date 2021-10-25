Поки в Україну впевнено йде зима, Ірина Федишин з найріднішими вирушила в теплу країну, щоб поніжитися на сонечку біля моря. Куди саме артистка наразі не розсекретила.

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Фото Ірини Федишин з літака

В літаку артистка зробила селфі з чоловіком і синами. На обличчях усіх сяють усмішки, адже зовсім скоро вони опиняться в теплі, країні, де будуть насолоджуватися літом.

Федишин для перельоту обрала комфортний костюм рожевого кольору, що складається з кофти та штанів. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж, лише вирівнявши тон обличчя.

Перед посадкою зірка зробила фото в аеропорту. На ньому зображені закордонні паспорти рідних.

"Ми полетіли туди, де тепло", – підписала знімки Федишин.



Ірина Федишин з сім'єю в літаку / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин з сім'єю полетіла у відпустку / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, у теплі краї з сином і чоловіком полетіла Маша Єфросиніна. Для довгоочікуваної відпустки вона обрала Мальдіви, де купається в бірюзовій водичці океану, прогулюється білосніжним пісочком та ніжиться на сонці.