Пока в Украину уверенно идет зима, Ирина Федишин с родными отправилась в теплую страну, чтобы понежиться на солнышке у моря. Куда именно артистка пока не рассекретила.

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Фото Ирины Федишин с самолета

В самолете артистка сделала селфи с мужем и сыновьями. На лицах всех сияют улыбки, ведь совсем скоро они окажутся в тепле, стране, где будут наслаждаться летом.

Федишин для перелета выбрала комфортный костюм розового цвета, состоящий из кофты и брюк. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала едва заметный макияж, лишь выровняв тон лица.

Перед посадкой звезда сделала фото в аэропорту. На нем изображены загранпаспорта родных.

"Мы полетели туда, где тепло", – подписала снимки Федишин.



Ирина Федишин с семьей в самолете / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин с семьей улетела в отпуск / Фото из инстаграма певицы

Отметим, в теплые края с сыном и мужем улетела Маша Ефросинина. Для долгожданного отпуска она выбрала Мальдивы, где купаются в бирюзовой водичке океана, прогуливается белоснежным песочком и нежится на солнце.