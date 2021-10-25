Пока в Украину уверенно идет зима, Ирина Федишин с родными отправилась в теплую страну, чтобы понежиться на солнышке у моря. Куда именно артистка пока не рассекретила.
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Фото Ирины Федишин с самолета
В самолете артистка сделала селфи с мужем и сыновьями. На лицах всех сияют улыбки, ведь совсем скоро они окажутся в тепле, стране, где будут наслаждаться летом.
Федишин для перелета выбрала комфортный костюм розового цвета, состоящий из кофты и брюк. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала едва заметный макияж, лишь выровняв тон лица.
Перед посадкой звезда сделала фото в аэропорту. На нем изображены загранпаспорта родных.
"Мы полетели туда, где тепло", – подписала снимки Федишин.
Ирина Федишин с семьей в самолете / Фото из инстаграма певицы
Ирина Федишин с семьей улетела в отпуск / Фото из инстаграма певицы