Після різдвяних свят Ірина Федишин вирушила в тур Україною й виступить у 17 місцях. У перерві між підготовкою до концертів артистка публікує в мережі кадри з особистого життя, які завжди цікаві для шанувальників.

Цікаво Зірки на канікулах: де відпочивають українські знаменитості після Нового року

Романтичне фото Ірини Федишин з чоловіком

Після Нового року артистка декілька днів провела в Буковелі. Посеред засніжених гір вона насолоджувалася довгоочікуваним відпочинком, відновлювалася після насиченого закінчення року та готувалася до гастролей. Поруч постійно був коханий чоловік.

Віталій Човник завжди підтримує дружину, тому намагався зробити все для того, щоб вона по-справжньому відпочила. Закохані зупинилися в готелі, а під час прогулянок гірськолижним курортом робили красиві світлини. На одному з селфі, якими поділилися Ірина, вона позує поруч з чоловіком на тлі красивих гір.

Федишин постала перед камерою в червоному oversize светрі з високою горловиною та чорній куртці. Волосся вклала в акуратні локони, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду. Віталій позував біля дружини в чорно-сірій куртці з червоним капюшоном. Вони обоє щиро усміхалися.



Ірина Федишин з чоловіком у Карпатах / Фото з інстаграму співачки

Нещодавно Ірина розповідала, через що вона свариться з чоловіком. За словами виконавиці, конфлікти бувають через цукерки, які Віталій постійно купує та приносить додому. А ось з синам Федишин забороняє багато часу проводить з телефоном.