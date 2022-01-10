После рождественских праздников Ирина Федишин отправилась в тур по Украине и выступит в 17 местах. В перерыве между подготовкой к концертам артистка публикует в сети кадры из личной жизни, которые всегда интересны для поклонников.

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Романтическое фото Ирины Федишин с мужем

После Нового года артистка несколько дней провела в Буковеле. Посреди заснеженных гор она наслаждалась долгожданным отдыхом, восстанавливалась после насыщенного окончания года и готовилась к гастролям. Рядом постоянно был любимый мужчина.

Виталий Човнык всегда поддерживает жену, поэтому старался сделать все для того, чтобы она по-настоящему отдохнула. Влюбленные остановились в отеле, а во время прогулок по горнолыжному курорту делали красивые фотографии. На одном из селфи, которыми поделились Ирина, она позирует рядом с мужем на фоне красивых гор.

Федишин предстала перед камерой в красном свитере с высокой горловиной и черной куртке. Волосы уложила в аккуратные локоны, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту. Виталий позировал возле жены в черно-серой куртке с красным капюшоном. Они оба искренне улыбались.



Ирина Федишин с мужем в Карпатах / Фото из инстаграма певицы

Недавно Ирина рассказывала, из-за чего она ссорится с мужем. По словам исполнительницы, конфликты бывают из-за конфет, которые Виталий постоянно покупает и приносит домой. А вот сыновьям Федишин запрещает много времени проводить с телефоном.