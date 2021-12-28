Днями інтерв'ю дала не артистка Ірина Федишин, а її сини. 10-річний Юрчик та 6-місячний Олежик розповіли правду про правила у родині.

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Що Ірина Федишин забороняє чоловіку і синам

Сини виконавиці зізнались, що зіркові батьки забороняють їм їсти солодке. Однак це правило сам порушує тато – Віталій Човник. Ірина Федишин додала, що через це може конфліктувати з коханим.

Я з ним постійно сварюся через це. Ще й дітей на цукерки підсаджує,

– прокоментувала артистка.

Також Ірина та Віталій заборонили дітям довго проводити час за екраном телефона чи інших ґаджетів. Щоправда, Олежик хитрує щодо цього правила, бо дізнався пароль.

"Потрібно розібратися з цими лімітами. Ми вже й котика завели, щоб вони більше часу з ним проводили", – додала знаменитість.



Ірина Федишин з сім'єю / Фото з інстаграму зірки

Сини Ірини Федишин також розповіли, що зіркова матуся часто змушує батька ходити до спортивного залу. Сама співачка також зізналась, що спорт Віталію "не дуже дається", хоч чоловік швидко скинув 12 кілограмів.

Варто зазначити, що Віталій Човник схуднув навмисне до 15 річниці весілля. Тоді Ірина Федишин слідкувала не тільки за своєю формою, але й за формою чоловіка. Пара контролювала харчування, не їла після 6 години вечора. Найбільше зірка пильнувала за тим, чи не купує коханий солодощі.