Ірина Федишин показала, як з мамою і синами допомагала біженцям у Львові: зворушливе відео

На час війни співачка Ірина Федишин переїхала в рідний Львів, однак і там не сидить без діла. Разом з мамою, бабусею і синами вона наліпила цілу гору вареників з картоплею та повезла годувати біженців на вокзалі.

35-річна артистка, як і вся країна, тримає руку на пульсі й без кінця моніторить новини. Однак на восьмий день війни Ірина Федишин відклала ґаджет і стала корисною тим, хто через путінську агресію залишився без даху над головою та евакуювався до Львова.

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Ірина Федишин наліпила вареники для біженців

Співачка розповіла, що цілий ранок їхній сімейний підряд ліпив вареники – сама Ірина Федишин, її мама Леся, сини Юрчик та Олежик, а старенька бабуся чистила картоплю. Зіркова сім'я зварила їх вдома й у великих казанах повезла на львівський вокзал, куди прибувають потяги з евакуйованими.

Вирішила не сидіти цілодобово у новинах, а наліпити вареників і роздати тим, хто сьогодні змушений залишити свої домівки,

– поділилась Ірина Федишин.

Ірина Федишин годує варениками біженців / Відео з інстаграму співачки

"Я не вірю, що все це відбувається у моїй рідній Україні! Що ракети безжально влучають у висотні будинки Києва, Харкова, Сум, Херсона, Миколаєва, Чернігова! Як спалюються до тла містечка і села. Як вмирають невинні діти… Росія – ви нелюди, терористи, вбивці! Вам обов'язково все вернеться", – пригрозила Ірина Федишин.

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Повний текст публікації Ірини Федишин:

Я не вірю, що все це відбувається у моїй рідній Україні! Що ракети безжально влучають у висотні будинки Києва, Харкова, Сум, Херсона, Миколаєва, Чернігова! Як спалюються до тла містечка і села. Як вмирають невинні діти. Господи, скільки біди завдала Росія нашій Україні!

Ми ніколи цього не забудемо і не пробачимо! Росія – ви нелюди, терористи, вбивці! Вам обов'язково все вернеться!

Я, як і вся країна, намагаюся "зібратися" і зрозуміти, як я можу хоч трошки стати корисною. Вирішила не сидіти цілодобово у новинах, а наліпити вареників і роздати тим, хто сьогодні змушений залишити свої домівки.

Друзі, тримаймося! Наш народ єдиний сьогодні як ніколи. Наша Україна обов'язково вистоїть! Все буде добре.

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