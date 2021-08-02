Того дня в популярної артистки були заплановані два концерти в різних куточках України. Перший – у місті Жмеринка, що на Вінниччині, другий – у селі Ямниця, що на Івано-Франківщині. Для того, аби встигнути все, команда Ірини Федишин винайняла невеликий літак.

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Вони вчасно прибули до Івано-Франківська, однак концерт у Ямниці так і не відбувся. Все через сильну зливу та буревій. Перед стихією не встояла ані сцена, ані апаратура.

Виступити на Івано-Франківщині через буревій так і не вдалося. Через дуже сильну зливу зірвало дах сцени, повалило дерева. Все обладнання замокло,

– поділилась Ірина Федишин.

На щастя, літак співачки приземлився за 10 хвилин до того, як стала вирувати буря. Вона все ж прибула до Ямниці й особисто вибачилася перед місцевими, які зібрались на стадіоні попри зливу.

Не виходячи з авто, Ірина Федишин пофотографувалася й поспілкувалася з фанами. Ба більше, артистка пообіцяла повернутися в Ямницю з концертом.

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Львівська співачка не вперше потрапляє в неприємності дорогою на концерт. На початку липня команда Ірини Федишин дивом уникла аварії на шляху до Трускавця: