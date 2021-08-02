В тот день у популярной артистки были запланированы два концерта в разных уголках Украины. Первый – в городе Жмеринка Винницкой области, второй – в селе Ямница, что на Ивано-Франковщине. Для того, чтобы успеть все, команда Ирины Федишин наняла небольшой самолет.

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Они вовремя прибыли в Ивано-Франковск, однако концерт в Ямнице так и не состоялся. Все из-за сильного ливня и урагана. Перед стихией не устояла ни сцена, ни аппаратура.

Выступить на Ивано-Франковщине из-за урагана так и не удалось. Из-за очень сильного ливня сорвало крышу сцены, повалило деревья. Все оборудование замокло,

– поделилась Ирина Федишин.

К счастью, самолет певицы приземлился за 10 минут до того, как стала бушевать буря. Она все же прибыла в Ямницу и лично извинилась перед местными, которые собрались на стадионе несмотря на ливень.

Не выходя из авто, Ирина Федишин пофотографировалась и пообщалась с фанами. Более того, артистка пообещала вернуться в Ямницу с концертом.

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Львовская певица не впервые попадает в неприятности по дороге на концерт. В начале июля команда Ирины Федишин чудом избежала аварии на пути в Трускавец: