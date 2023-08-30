Вдалось впоратись з керуванням, – Ірина Федишин ледь не потрапила в серйозну ДТП
Джерело:Ірина Федишин
Українська співачка Ірина Федишин шокувала підписників новиною про неприємний інцидент, який трапився з нею та командою на дорозі. З'ясувалося, що зірка ледь не потрапила в аварію.
Виконавиця поверталася з гастролей в Україну, коли через сильну грозу просто на дорогу впало дерево. На щастя, водію автівки, в якій їхала Ірина Федишин, вдалося впоратись з керуванням.
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Ірина Федишин ледь не потрапила в ДТП
За словами співачки, якби швидкість авто була трохи більшою, вони могли "вилетіти в кювет".
Переїхали дерево, яке було посеред дороги. Добре, що швидкість не була високою, тому вдалось впоратись з керуванням і не вилетіти в кювет,
– поділилася артистка.
Ірина Федишин ледь не потрапила в ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс
Згодом співачка розповіла, що чоловікам вдалося успішно прибрати дерево. Як виявилось, далі на дорозі знову лежало дерево, яке водії інших автівок також намагалися прибрати.
Водіям вдалося прибрати дерево / Скриншот з інстаграм-сторіс
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