Исполнительница возвращалась с гастролей в Украину, когда из-за сильной грозы прямо на дорогу упало дерево. К счастью, водителю автомобиля, в котором ехала Ирина Федишин, удалось справиться с управлением.

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Ирина Федишин чуть не попала в ДТП

По словам певицы, если бы скорость авто была немного больше, они могли "вылететь в кювет".

Переехали дерево, которое было посреди дороги. Хорошо, что скорость не была высокой, поэтому удалось справиться с управлением и не вылететь в кювет.

– поделилась артистка.



Ирина Федишин чуть не попала в ДТП / Скриншот с инстаграмм-сторис

Позже певица рассказала, что мужчинам удалось успешно убрать дерево. Как оказалось, дальше на дороге снова лежало дерево, которое водители других автомобилей тоже пытались убрать.



Водителям удалось убрать дерево / Скриншот из инстаграмм-сторис

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