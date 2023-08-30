Ведуча Маша Єфросиніна та військовий Тимур Хромаєв відзначають річницю шлюбу – з весілля минуло вже 20 років. Ведуча поділилась думками та архівними кадрами.

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20 річниця весілля у Єфросиніної та Хромаєва

Маша Єфросиніна з болем пригадала, що планувала грандіозне святкування 20 річниці весілля. Та російське вторгнення зруйнувало ці плани.

Святкування нашої 20-ої річниці, на яке ми не заслужили. Бо його не буде. Двадцять років тому, під час нашого казкового весілля, Тимур прошепотів мені на вухо: "На 20-ту річницю зробимо свято ще крутіше!". В нас вже був і сценарій шаленої паті, і нескінченний лист гостей, які пройшли з нами ці роки, відіграючи в різні періоди важливі ролі для нашої родини,

– зізналась ведуча.

Зірка розповіла, що за 20 років шлюбу вони з Тимуром створили оселю в Києві, стали батьками двох дітей, побудували кар'єри.

"Він, на третину осетин, на третину грузин. Я – кримчанка. Ми створили нашу Українську родину! Планували будувати будинок та розвивати екосистему своїх бізнесів. І прийшла одна хвора на всю голову мерзенна падла зі своєю армією вбивць, і вирішила в нас все це забрати, як і у мільйонів сімей країни".

Маша Єфросиніна звернулась до тих, хто так само втратив спокій за свою родину, перебуває у страху та розлуці з чоловіком.

Бункерний вишкребок та його шобла поплатяться за все. Обов’язково! І ось тоді ми з вами будемо святкувати! Слава нашій Україні! Слава нашим чоловікам-воїнам, нашим жінкам-героїням! Донатимо та наближаємо нашу перемогу!

– наголосила ведуча.

Маша Єфросиніна опублікувала щемливе відео, в якому показала архівні кадри подружжя – від їхнього шлюбу до народження дітей, кадри з відпочинку й різних заходів.

Історія кохання Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва