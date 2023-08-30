Ведуча Маша Єфросиніна та військовий Тимур Хромаєв відзначають річницю шлюбу – з весілля минуло вже 20 років. Ведуча поділилась думками та архівними кадрами.
Дивіться також Давно хотів спробувати: Маша Єфросиніна здивувала подарунком для сина на день народження
20 річниця весілля у Єфросиніної та Хромаєва
Маша Єфросиніна з болем пригадала, що планувала грандіозне святкування 20 річниці весілля. Та російське вторгнення зруйнувало ці плани.
Святкування нашої 20-ої річниці, на яке ми не заслужили. Бо його не буде. Двадцять років тому, під час нашого казкового весілля, Тимур прошепотів мені на вухо: "На 20-ту річницю зробимо свято ще крутіше!". В нас вже був і сценарій шаленої паті, і нескінченний лист гостей, які пройшли з нами ці роки, відіграючи в різні періоди важливі ролі для нашої родини,
– зізналась ведуча.
Зірка розповіла, що за 20 років шлюбу вони з Тимуром створили оселю в Києві, стали батьками двох дітей, побудували кар'єри.
"Він, на третину осетин, на третину грузин. Я – кримчанка. Ми створили нашу Українську родину! Планували будувати будинок та розвивати екосистему своїх бізнесів. І прийшла одна хвора на всю голову мерзенна падла зі своєю армією вбивць, і вирішила в нас все це забрати, як і у мільйонів сімей країни".
Маша Єфросиніна звернулась до тих, хто так само втратив спокій за свою родину, перебуває у страху та розлуці з чоловіком.
Бункерний вишкребок та його шобла поплатяться за все. Обов’язково! І ось тоді ми з вами будемо святкувати! Слава нашій Україні! Слава нашим чоловікам-воїнам, нашим жінкам-героїням! Донатимо та наближаємо нашу перемогу!
– наголосила ведуча.
Маша Єфросиніна опублікувала щемливе відео, в якому показала архівні кадри подружжя – від їхнього шлюбу до народження дітей, кадри з відпочинку й різних заходів.
Історія кохання Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва
- Вперше Маша та Тимур познайомилися в Ялті. Тоді вона прогулювалась містом і побачила Тимура, який дивився на неї як на дівчину, а не ведучу з програми "Підйом". Після знайомства Хромаєв загубив телефон Маші, тому вона подзвонила першою та запросила на побачення.
- У 2003 році закохані одружилися. Новоспечене подружжя прагнуло стати батьками, однак лікарі діагностували Єфросиніній безпліддя. Попри все, через кілька днів зірка завагітніла донькою Наною.
- В історії кохання пари не обійшлося без труднощів. У 2013 році вони вирішили пожити окремо. Вже через рік Маша та Тимур зрозуміли, що не можуть жити один без одного й примирилися. У 2014 році на світ з'явився їхній син Олександр.
- Маша та Тимур стикаються з "турбулентністю" у стосунках і під час війни, адже Хромаєв перебуває на фронті. Нещодавно Єфросиніна зізнавалась, що стосунки з ним проходять чергове випробовування.