Ірина Федишин з чоловіком і синами прогулялася Львовом: сімейні фото

Вихідний українська співачка Ірина Федишин провела з сім'єю. Вона разом із чоловіком і синами прогулялася рідним Львовом і сфотографувалася в центрі міста.

14 жовтня українці відпочивали, святкували Покрову Пресвятої Богородиці та День захисника і захисниці України. Ірина Федишин також відволіклася від роботи й провела цей зворушливий осінній день з найріднішими.

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Артистка з коханим і синами прогулялася центром Львова. Вони сфотографувалися на тлі Театру опери та балету.

Образ Ірини Федишин

Для прогулянки артистка обрала різноколірне пальто, під яке одягнула яскраву сукню помаранчевого кольору, в якій вже позувала раніше. Волосся виконавиця вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж з матовою помадою нюдового кольору на губах.

"Святковий вихідний. Погуляли трохи Львовом", – написала Ірина під фото.



Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки



Сини Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки