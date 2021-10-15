Ірина Федишин з чоловіком і синами прогулялася Львовом: сімейні фото

15 жовтня 2021 , 11:26
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Ірини Федишин

Вихідний українська співачка Ірина Федишин провела з сім'єю. Вона разом із чоловіком і синами прогулялася рідним Львовом і сфотографувалася в центрі міста.

14 жовтня українці відпочивали, святкували Покрову Пресвятої Богородиці та День захисника і захисниці України. Ірина Федишин також відволіклася від роботи й провела цей зворушливий осінній день з найріднішими. 

Дивіться також Ірина Федишин показала дитячу кімнату: фото домашнього образу зірки

Артистка з коханим і синами прогулялася центром Львова. Вони сфотографувалися на тлі Театру опери та балету. 

Образ Ірини Федишин

Для прогулянки артистка обрала різноколірне пальто, під яке одягнула яскраву сукню помаранчевого кольору, в якій вже позувала раніше. Волосся виконавиця вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж з матовою помадою нюдового кольору на губах.

"Святковий вихідний. Погуляли трохи Львовом", – написала Ірина під фото. 


Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки


Сини Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, днями артистка поширювала фото, де позувала біля автомобіля. Тоді вона одягнула яскравий oversize светр салатового кольору та чорні лосини. 
Автор: Христина Кобак