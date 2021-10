Виконавиця зробила яскраві кадри на вулицях осіннього міста. Ірина обожнює ділитися емоційними моментами з прихильниками, а також демонструвати look of the day.

Яскравий look Ірини Федишин

Співачка позувала біля коричневого автомобіля. Ірина одягнула подовжений oversize светр яскравого салатового кольору з чорно-білим принтом. Поєднала його з чорними лосинами та взуттям на масивних підборах.

Біляве волосся артистка зібрала у низький пучок, лише декілька локонів спадали на обличчя. Повсякденний макіяж зробила у натуральних відтінках.



Ірина Федишин у салатовому светрі / Фото з інстаграму співачки



Нагадаємо, нещодавно артистка оприлюднювала фотографії з торгового центру, де була на шопінгу разом із синами. Тоді Федишин одягала сірий спортивний костюм.