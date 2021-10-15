14 жовтня українці відпочивали, святкували Покрову Пресвятої Богородиці та День захисника і захисниці України. Ірина Федишин також відволіклася від роботи й провела цей зворушливий осінній день з найріднішими.
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Артистка з коханим і синами прогулялася центром Львова. Вони сфотографувалися на тлі Театру опери та балету.
Образ Ірини Федишин
Для прогулянки артистка обрала різноколірне пальто, під яке одягнула яскраву сукню помаранчевого кольору, в якій вже позувала раніше. Волосся виконавиця вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж з матовою помадою нюдового кольору на губах.
"Святковий вихідний. Погуляли трохи Львовом", – написала Ірина під фото.
Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки
Сини Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки