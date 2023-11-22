Українська співачка розповіла, що чоловіка, який зробив їй пропозицію, звати Микола. Він є власником перукарського салону в Тернополі.

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Ірина Білик про стосунки з "нареченим"

Ірина Білик описала Миколу як "молодого, красивого і класного хлопця". Зараз вони домовилися спілкуватися.

Він дуже приємна людина. Я не відмовляюсь від спілкування, кави. Для сексу – ми незнайомі. Мені ще треба місяць-два з ним розмовляти й пити каву,

– поділилась виконавиця.

Співачка також зізналась, що планує носити обручку від "нареченого". Хоч насправді вона виявилась меншою на 4 розмір.

"Він зробив тут напис. Мені ще потім моя директорка сказала, що тут написано "Не одинокая я". Я тепер завжди буду її носити. Я вирішила, що якщо я зараз вільна, у мене нікого немає, то нехай у мене буде чоловік, ну хоч один з прихильників!" – заінтригувала Білик.

Артистка зазначила, що у "Миколи є всі шанси".

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Особисте життя Ірини Білик