Українська співачка розповіла, що чоловіка, який зробив їй пропозицію, звати Микола. Він є власником перукарського салону в Тернополі.
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Ірина Білик про стосунки з "нареченим"
Ірина Білик описала Миколу як "молодого, красивого і класного хлопця". Зараз вони домовилися спілкуватися.
Він дуже приємна людина. Я не відмовляюсь від спілкування, кави. Для сексу – ми незнайомі. Мені ще треба місяць-два з ним розмовляти й пити каву,
– поділилась виконавиця.
Співачка також зізналась, що планує носити обручку від "нареченого". Хоч насправді вона виявилась меншою на 4 розмір.
"Він зробив тут напис. Мені ще потім моя директорка сказала, що тут написано "Не одинокая я". Я тепер завжди буду її носити. Я вирішила, що якщо я зараз вільна, у мене нікого немає, то нехай у мене буде чоловік, ну хоч один з прихильників!" – заінтригувала Білик.
Артистка зазначила, що у "Миколи є всі шанси".
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Особисте життя Ірини Білик
- Ірина Білик мала бурхливе особисте життя та крутила романи з відомими, як і вона, чоловіками. Перший цивільний шлюб у неї був з Юрієм Нікітіним. Через 8 років пара розійшлась.
- У 1998 році співачка закрутила роман з манекенником Андрієм Оверчуком, через рік у них народився син Гліб. Пара навіть обвінчалась, але через 2 роки розлучилась через зраду чоловіка.
- У 2001 році почались найскандальніші стосунки Ірини Білик – з танцівником Дмитром Коляденком. Вони то сходилися, то знову розставалися. Шоумен кілька разів робив співачці пропозицію, але вона ніяк не погоджувалась. Через 5 роки роман завершився з гучним скандалом, але пізніше Дмитро та Ірина змогли помиритися. Навіть зараз фани підозрюють, що вони перебувають у стосунках.
- Після участі у "Танцях з зірками" Ірина Білик закрутила роман з танцівником Дмитром Дікусаром. У 2007 році вони зіграли весілля у Ріо-де-Жанейро. Через 3 роки вони розлучилися.
- Останній шлюб Ірини Білик був з Асланом Ахмадовим. Вони познайомилися у 2011 році на зйомках кліпу, а через чотири роки одружилися та вирішили стати батьками. З 2020 року Ахмадов все рідше навідувався до дружини та сина, тому через рік артистка поставила крапку і в цьому шлюбі.