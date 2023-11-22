Украинская певица рассказала, что мужчину, сделавшего ей предложение, зовут Николай. Он владелец парикмахерского салона в Тернополе.
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Ирина Билык об отношениях с "женихом"
Ирина Билык описала Николая как "молодого, красивого и классного парня". Теперь они договорились общаться.
Он очень приятный человек. Я не отказываюсь от общения, кофе. Для секса – мы незнакомы. Мне еще нужно месяц – два с ним разговаривать и пить кофе,
– поделилась исполнительница.
Певица также призналась, что планирует носить обручальное кольцо от "жениха". Хотя на самом деле она оказалась меньше на 4 размера.
"Он сделал здесь надпись. Мне еще потом моя директор сказала, что здесь написано "Не одинокая я". Я теперь всегда буду ее носить. Я решила, что если я сейчас свободна, у меня никого нет, то пусть у меня будет муж, ну хоть один из поклонников!" – заинтриговала Билык.
Артистка отметила, что у "Николая есть все шансы".
Признание певице на концерте: видео
Личная жизнь Ирины Билык
- Ирина Билык имела бурную личную жизнь и крутила романы с известными, как она, мужчинами. Первый гражданский брак у нее был с Юрием Никитиным. Через 8 лет пара разошлась.
- В 1998 году певица закрутила роман с манекенщиком Андреем Оверчуком, через год у них родился сын Глеб. Пара даже обвенчалась, но через 2 года развелась из-за предательства мужчины.
- В 2001 году начались самые скандальные отношения Ирины Билык – с танцовщиком Дмитрием Коляденко. Они то сходились, то снова расставались. Шоумен несколько раз делал певице предложение, но оно никак не соглашалось. Через 5 года роман завершился с громким скандалом, но позже Дмитрий и Ирина смогли помириться. Даже сейчас фаны подозревают, что они находятся в отношениях.
- После участия в "Танцах со звездами" Ирина Билык закрутила роман с танцовщиком Дмитрием Дикусаром. В 2007 году они сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро. Через 3 года они развелись.
- Последний брак Ирины Билык был с Асланом Ахмадовым. Они познакомились в 2011 году на съемках клипа, а четыре года спустя поженились и решили стать родителями. С 2020 года Ахмадов все реже наведывался к жене и сыну, поэтому год спустя артистка поставила точку и в этом браке.