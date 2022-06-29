Ірина Білик розповіла, куди зник її колишній Дмитро Дікусар: "Він там, де воєнні дії"

Ще в лютому Дмитро Дікусар добровольцем пішов у ЗСУ. Зараз про нього майже нічого не чути. Як розповіла його колишня Ірина Білик, усе тому, що він у зоні бойових дій.

У той час як одні зіркові захисники по другому колу дають інтерв'ю, 36-річний Дмитро Дікусар майже не спілкується з пресою й рідко постить в інстаграмі. Однак з мережі танцівник зник саме через службу в ЗСУ. Його ексдружина Ірина Білик на всю країну оголосила, що зараз він у гарячій точці.

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Де служить ексчоловік Ірини Білик Дікусар

Востаннє з танцівником співачка спілкувалася аж місяць тому, тож зараз тримає зв'язок через його маму пані Софію.

Я телефоную мамі Діми Дікусара. Діма не виходить на зв'язок, тому що він саме в частині, де тривають воєнні дії. Мама розповідає, як його справи. А Діма, можливо, на завданні, він не може так часто розмовляти, як я б хотіла,

– розповіла Ірина Білик.

Коли Білик дізналася, що Дікусар пішов добровольцем, то відразу заплакала . У той момент вона подумала: "Господи, як він з автоматом буде?", але вже більш як чотири місяці танцівник зі службою справляється.

Артистка зізналася, що війна зблизила її не лише з Дікусаром, а й з Дмитром Коляденком, за якого вона так і не вийшла заміж.

"Ви знаєте, що декілька місяців тому я розлучилася з чоловіком. Мої друзі, як не дивно, – це мої минулі кохання. Я телефоную і Дімі Коляденку", – поділилася Білик.

Ірина Білик з Дікусаром і Коляденком / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про службу Дмитра Дікусара