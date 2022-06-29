У той час як одні зіркові захисники по другому колу дають інтерв'ю, 36-річний Дмитро Дікусар майже не спілкується з пресою й рідко постить в інстаграмі. Однак з мережі танцівник зник саме через службу в ЗСУ. Його ексдружина Ірина Білик на всю країну оголосила, що зараз він у гарячій точці.
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Де служить ексчоловік Ірини Білик Дікусар
Востаннє з танцівником співачка спілкувалася аж місяць тому, тож зараз тримає зв'язок через його маму пані Софію.
Я телефоную мамі Діми Дікусара. Діма не виходить на зв'язок, тому що він саме в частині, де тривають воєнні дії. Мама розповідає, як його справи. А Діма, можливо, на завданні, він не може так часто розмовляти, як я б хотіла,
– розповіла Ірина Білик.
Артистка зізналася, що війна зблизила її не лише з Дікусаром, а й з Дмитром Коляденком, за якого вона так і не вийшла заміж.
"Ви знаєте, що декілька місяців тому я розлучилася з чоловіком. Мої друзі, як не дивно, – це мої минулі кохання. Я телефоную і Дімі Коляденку", – поділилася Білик.
Ірина Білик з Дікусаром і Коляденком / Фото з інстаграму співачки
Що відомо про службу Дмитра Дікусара
- Солдатом Збройних Сил України танцівник став на четвертий день війни – 27 лютого. "Сьогодні поповнив ряди. Потанцюємо", – лаконічно й без пафосу оголосив Дікусар в інстаграмі.
- У ніч на 14 березня, у перші дні навчань, його батальйон обстріляли з балістичних ракет, і він ледь не загинув. У їхньому наметовому містечку спалахнула пожежа, але, на щастя, "майже всім вдалося вибратися з цього пекла".
- "Наш бойовий дух дуже високий, і ми робимо все, що можемо, все, що в наших силах. Я хочу, щоб всі українці знали, що ми разом, всі перед Богом рівні, всі будемо битися до останнього москаля", – заявляв Дмитро Дікусар наприкінці березня.
- У квітні танцівник випадково зустрівся з Фаготом з ТНМК. Співак казав, що "дуже несподівано побачив його з калашем".