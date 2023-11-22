Виконавиця розповіла, що її помічник слідкував за домом, коли вона виїхала з країни на початку повномасштабного вторгнення. Він потурбувався про її будинок навіть після того, як туди "навідалися" окупанти.

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Ірина Білик про управителя дому, який пішов у ЗСУ

"Я дуже сумую за своїм управителем. Усі мої туфельки, вбрання, коли росіяни зайшли в будинок й усе там зруйнували, поламали та пограбували, він усе склав. І його забрали в армію", – розповіла Ірина Білик.

Артистка зі щемом зізналась, що зараз він вважається безвісти зниклим. Та вона сподівається, що захисник все-таки повернеться живим.

І зараз він вже зниклий безвісти у Бахмуті. Я коли дивлюся на це все, от сиджу вдома і мені так його не вистачає. От був мій Вітя, а тепер не знаю, де він,

– зауважила співачка.

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