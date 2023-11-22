Исполнительница рассказала, что ее помощник следил за домом, когда она уехала из страны в начале полномасштабного вторжения. Он убрал в доме после того, как туда "наведались" оккупанты.
Интересно Ирина Билык заинтриговала признанием о мужчине, который признался ей на концерте: "Есть все шансы"
Ирина Билык об управителе дома, ушедшем в ВСУ
"Я очень скучаю по своему управляющему. Все мои туфельки, наряды, когда россияне зашли в дом и все там разрушили, поломали и ограбили, он все сложил. И его забрали в армию", – рассказала Ирина Билык.
Артистка со щемлением призналась, что сейчас он считается пропавшим без вести. Но она надеется, что защитник все-таки вернется живым.
И сейчас он уже пропал без вести в Бахмуте. Я когда смотрю на все это, вот сижу дома и мне так его не хватает. Вот был мой Витя, а теперь не знаю, где он,
– заметила певица.
Как оккупанты пробрались в дом Ирины Билык
- Ирина Билык жила в коттеджном городке под Киевом. Она уехала оттуда еще 24 февраля.
- Впоследствии артистка прочла в чате своего городка, что в ее доме жили оккупанты. Оттуда они выгнали всех людей и приказали не закрывать дома, иначе они выбивают дверь.
- По словам артистки, россияне выгребли всю еду, плавали в ее бассейне и уничтожили все ее вещи – аппаратуру, фото детства и все, что только можно было разрушить.