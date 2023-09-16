Ірина Білик підігріла чутки про роман з Коляденком: відео поцілунку екскоханих

Українська співачка Ірина Білик понад 15 років тому розійшлася з танцівником Дмитром Коляденком. Їхню історію кохання вважають однією із найбурхливіших в українському шоубізі. Попри те, що пара давно розлучилася, вони продовжують спілкуватися та публікують спільний інтригуючий контент.

Зокрема, днями Ірина Білик підігріла чутки про те, що зустрічається з Дмитром Коляденком відео з поцілунком. Більшість фанів переконані, що співачка і танцівник створені один для одного.

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Ірина Білик поцілувалася з Дмитром Коляденком

Артистка опублікувала коротке відео з Дмитром у своєму інстаграмі. У ролику помітно, що екскохані разом відвідали салон краси. У закладі спершу була лише Ірина, проте згодом до неї долучився й Дмитро. Співачка зустріла екскоханого з келихом шампанського й зірки поцілувалися, коли танцівник зайшов до приміщення.

Реакція мережі

У коментарях чимало шанувальників зраділи за пару. Вони зазначили, що давно знали про те, що Ірина та Дмитро у майбутньому будуть разом.

"Все дитинство казала, що під кінець ця парочка зійдеться. Не було жодного шоу, щоб Коляденко про Ірину не згадав";

"Які ви красунчики";

"Ірино, так приємно, що ви сяєте щастям";

"Які ви класні";

"Ви створені один для одного";

"Які ви гарні. Щастя вам";

"Яка гарна пара і яка ви чудова жінка! Бажаю великого щастя. Діма прекрасний чоловік".

Водночас були й негативні коментарі.

"Я пам'ятаю, як грандіозно вони розійшлися 20 років тому, яким брудом він поливав Іру, які принизливі інтерв'ю давав… Ірі, звичайно, видніше, але для мене Дмитро - фу";

"Лютий кринж".

Що відомо про стосунки Ірини Білик та Дмитра Коляденка: коротко