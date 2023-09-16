Проте днями вони зробили спільну заяву про розрив. Зараз їхні шляхи розійшлися, тож вони вирішили розлучитися, щоб продовжити індивідуальне зростання кожного.
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Х'ю Джекман розлучається з Деборрою-Лі Фернесс
Актор разом із дружиною зазначили, що майже 30 років прожили у щасливому шлюбі, втім розрив для них обох зараз буде найкращим рішенням.
Ми були благословенні прожити майже 3 десятиліття разом, як чоловік і дружина, в чудовому, люблячому шлюбі. Зараз наш шлях змінюється, і ми вирішили розійтися, щоб продовжити наше індивідуальне зростання,
– заявило зіркове подружжя.
Пара зауважила, що поки це єдина заява, яку кожен із них зробив.
Вони підсумували: "Наша сім'я була і завжди буде найвищим пріоритетом. Ми розпочинаємо цей наступний розділ із вдячністю, любов'ю та добротою. Ми дуже цінуємо ваше розуміння й повагу до приватного життя, оскільки наша родина переживає цей перехідний період у житті".
Х'ю Джекман з дружиною / Фото з інстаграму актора
Що відомо про стосунки Х'ю Джекмана та Деборри-Лі Фернесс: головне
- Кохання зародилося під час випадкової зустрічі двох акторів на знімальному майданчику відомого австралійського серіалу "Кореллі". Тоді 26-річний Джекман грав роль засудженого в колонії, у якого почався роман з психологом, яка навідувала чоловіка. Роль психологині зіграла 39-річна Деборра-Лі. Попри те, що спершу жінка не дуже хотіла вступати у стосунки із чоловіком, який молодший від неї на 13 років, все ж Джекману вдалося підкорити її серце. І вже через два роки зіркова пара зіграла весілля.
- Подружжя дуже хотіло дітей, проте у Фернесс було декілька викиднів. Відтак пара вирішила всиновити дитину. У травні 2000 року пара всиновила хлопчика Оскара Максиміліана, а у 2005 році дівчинку Аву Еліот.
- Слід зазначити, що у 2017 році у ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що Х'ю Джекман планує розлучитися зі своєю дружиною. Однак австралійський актор поклав край усім чуткам під час прямого ефіру, щиро зізнавшись у коханні до своєї дружини.