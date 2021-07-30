Офіційно розлучилась: Ірина Білик поділилась відвертими зізнаннями й архівними фото

Відома українська співачка Ірина Білик наприкінці квітня заявила, що подала на розлучення з третім чоловіком Асланом Ахмадовим. Тепер вона зізналась, що вже офіційно розлучилась. Також зірка поділилась деталями особистого життя та фото з архіву.

Знаменита українська співачка Ірина Білик вирішила поспілкуватися з прихильниками в інстаграм-сторіз та відповісти на найпопулярніші запитання. Найбільше фоловерів зірки цікавить її особисте життя.

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Ірина Білик поділилась зізнаннями

Виконавиця оголосила, що вже офіційно розлучилась з третім чоловіком Асланом Ахмадовим. Вона супроводила відповідь на запитання архівним фото. Зірка додала в інших сторіз, що в чоловіках їй важливі щирість та доброта. Від стресу Ірина Білик відновлюється за допомогою своїх синів, які зараз є "найулюбленішими чоловіками" у житті.



Ірина Білик відповідає на запитання / Фото з інстаграм-сторіз

Також в артистки запитали, чи вільне її серце. Замість відповіді Ірина Білик опублікувала фото, де по її щоці котиться сльоза.



​Ірина Білик відповідає на запитання / Фото з інстаграм-сторіз

Знаменитість поділилась ще одною світлиною з домашнього архіву, показавши, як вона виглядала в дитинстві. Вона розповіла, що раніше жила в одному з районів Києва – Оболоні. Нагадаємо, що тепер Білик мешкає у розкішному котеджному містечку "Козирна карта" в селищі Березівка. Там вона придбала маєток та присадибну ділянку.



​Ірина Білик відповідає на запитання / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про розлучення Ірини Білик