Офіційно розлучилась: Ірина Білик поділилась відвертими зізнаннями й архівними фото
Джерело:інстаграм Ірини Білик
Відома українська співачка Ірина Білик наприкінці квітня заявила, що подала на розлучення з третім чоловіком Асланом Ахмадовим. Тепер вона зізналась, що вже офіційно розлучилась. Також зірка поділилась деталями особистого життя та фото з архіву.
Знаменита українська співачка Ірина Білик вирішила поспілкуватися з прихильниками в інстаграм-сторіз та відповісти на найпопулярніші запитання. Найбільше фоловерів зірки цікавить її особисте життя.
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Ірина Білик поділилась зізнаннями
Виконавиця оголосила, що вже офіційно розлучилась з третім чоловіком Асланом Ахмадовим. Вона супроводила відповідь на запитання архівним фото. Зірка додала в інших сторіз, що в чоловіках їй важливі щирість та доброта. Від стресу Ірина Білик відновлюється за допомогою своїх синів, які зараз є "найулюбленішими чоловіками" у житті.
Ірина Білик відповідає на запитання / Фото з інстаграм-сторіз
Також в артистки запитали, чи вільне її серце. Замість відповіді Ірина Білик опублікувала фото, де по її щоці котиться сльоза.
Ірина Білик відповідає на запитання / Фото з інстаграм-сторіз
Знаменитість поділилась ще одною світлиною з домашнього архіву, показавши, як вона виглядала в дитинстві. Вона розповіла, що раніше жила в одному з районів Києва – Оболоні. Нагадаємо, що тепер Білик мешкає у розкішному котеджному містечку "Козирна карта" в селищі Березівка. Там вона придбала маєток та присадибну ділянку.
Ірина Білик відповідає на запитання / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про розлучення Ірини Білик
- 29 квітня стало відомо, що артистка подала документи на розлучення з російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим.
- Ініціаторкою розриву шлюбу стала сама виконавиця. Все через те, що Ірина жила в Україні, а її чоловік в Росії. Через пандемію він приїздив до сина та коханої дуже рідко.
- Додамо, що Аслан та Ірина мають спільного сина Табріза. У 45 років Ірина Білик вдруге стала мамою, звернувшись до послуг сурогатного материнства.