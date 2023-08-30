Її це образило, – Слава Дьомін зізнався, чому Ірина Білик обірвала з ним спілкування
Джерело:"Слава+"
Слава Дьомін відомий своїми інтерв'ю з українськими знаменитостями. Дехто, за словами ведучого, вважає, що він "відбілює" зірок. Водночас є немало артистів, які ображені та перестали спілкуватися з Дьоміним.
Серед них – Ірина Білик. З'ясувалось, що співачка образилася на інтерв'юера після його розмови з колишнім продюсером артистки Юрієм Нікітіним.
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Чому Ірина Білик образилася на Славу Дьоміна
Чоловік зазначив, що виконавиця, ймовірно, перестала з ним спілкуватися після того, як він поставив запитання Юрію про те, чому після розставання з ним в артистки більше не було хітів.
Втім, Дьомін зауважив, що це лише його думка, на яку він має право. До того ж він переконаний, що його робота якраз таки полягає в тому, щоб ставити різнопланові запитання, інколи навіть різкі та неприємні.
Її це образило. Але моя робота – поставити гостре запитання гостю, щоб інтерв'ю було цікаве, а не просто якесь таке нудке і ні про що,
– поділився ведучий.
Зазначимо, Юрій Нікітін та Ірина Білик познайомилися ще понад 30 років тому на фестивалі "Весняні надії" у Вінниці. Тоді жінка стала першою артисткою продюсера. Тривала співпраця переросла в пристрасний роман, який так і не завершився одруженням. У пари були різні погляди на життя: Білик мріяла про спокій та материнство, а Нікітін – про ще більший успіх в шоубізнесі.
Знаменитості розійшлися як пара на піку кар'єри співачки. Вони поставили крапку в стосунках після восьми років цивільного шлюбу та продовжили співпрацювати. Однак вже тоді наставник розумів, що розрив їхнього творчого тандему не за горами. Врешті це сталося у 1988 році.
Інтерв'ю зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн
Хто ще з українських зірок ображений на Дьоміна
- Алекс Топольський, який хрестив сина Слави, не спілкується зі своїм другом дитинства. З'ясувалось, що вони обірвали зв'язок через місяць після виходу "Холостяка" в ефір. Як пояснює радіоведучий, "через розбіжності в поглядах на життя і стосунки між людьми". Водночас Алекс зазначив, що Слава вже є колишнім другом, оскільки відверто радіє його проблемам.
- Танцівник Влад Яма заблокував Дьоміна та його сина в соціальних мережах. Слава розповів, що спілкувався з Владом влітку, коли брав у нього інтерв'ю. Після цієї розмови танцівника розкритикували через те, що він залишається у США. "Можливо, це все через останнє наше інтерв'ю", — прокоментував образу Влада Ями радіоведучий.
- Ведучий також мав конфлікт з гумористом та актором Русланом Ханумаком. У січні в мережі обговорювали розлучення Ханумака з блогеркою Аліною Шаманською. У відео з тарологинею Хомутовською Дьомін вирішив "визначити" на картах, чи зраджував Руслан колишню дружину. Це обурило гумориста, тому він публічно звернувся до радіоведучого та назвав його програму "дном". У коментарях Дьомін йому відповів. Він поділився, що не знайомий з Русланом особисто, бо тоді б обговорив це з ним. Також Слава додав, що не несе відповідальності за це відео, а люди самі вирішують, чому вірити.