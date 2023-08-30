Її це образило, – Слава Дьомін зізнався, чому Ірина Білик обірвала з ним спілкування

Слава Дьомін відомий своїми інтерв'ю з українськими знаменитостями. Дехто, за словами ведучого, вважає, що він "відбілює" зірок. Водночас є немало артистів, які ображені та перестали спілкуватися з Дьоміним.

Серед них – Ірина Білик. З'ясувалось, що співачка образилася на інтерв'юера після його розмови з колишнім продюсером артистки Юрієм Нікітіним.

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Чому Ірина Білик образилася на Славу Дьоміна

Чоловік зазначив, що виконавиця, ймовірно, перестала з ним спілкуватися після того, як він поставив запитання Юрію про те, чому після розставання з ним в артистки більше не було хітів.

Втім, Дьомін зауважив, що це лише його думка, на яку він має право. До того ж він переконаний, що його робота якраз таки полягає в тому, щоб ставити різнопланові запитання, інколи навіть різкі та неприємні.

Її це образило. Але моя робота – поставити гостре запитання гостю, щоб інтерв'ю було цікаве, а не просто якесь таке нудке і ні про що,

– поділився ведучий.

Зазначимо, Юрій Нікітін та Ірина Білик познайомилися ще понад 30 років тому на фестивалі "Весняні надії" у Вінниці. Тоді жінка стала першою артисткою продюсера. Тривала співпраця переросла в пристрасний роман, який так і не завершився одруженням. У пари були різні погляди на життя: Білик мріяла про спокій та материнство, а Нікітін – про ще більший успіх в шоубізнесі.

Знаменитості розійшлися як пара на піку кар'єри співачки. Вони поставили крапку в стосунках після восьми років цивільного шлюбу та продовжили співпрацювати. Однак вже тоді наставник розумів, що розрив їхнього творчого тандему не за горами. Врешті це сталося у 1988 році.

Інтерв'ю зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн

Хто ще з українських зірок ображений на Дьоміна