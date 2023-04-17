Першим про це розповів Слава Дьомін в одному з випусків свого ютуб-шоу, бо йому нібито набридли докорами, що його зірковий кум сидить на Балі й публікує відео під російські треки. Тепер про конфлікт висловився сам Алекс Топольський.

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Чому "Холостяк" Топольський посварився з Дьоміним

У "віконечку" в інстаграм-сторіс його запитали: "Чому не спілкуєтеся з Дьоміним?" Той неохоче, але відповів, що Слава вже колишній друг, бо відверто радіє його проблемам. Жодних інших деталей "Холостяк" не видав.

Знаєте, хто завжди намагатиметься наздогнати у вашому житті? Колишні. Друзі. Коханці. Кричучи, що любили вас. Чому? Та просто їх дратує, що у вашому житті й без них все добре. Хто ж ще так щиро і відкрито може радіти проблемам, що виникають у тебе, як не твій колишній друг,

– висловився Алекс Топольський.

Слава Дьомін поки ніяк не відреагував на цю заяву.

Алекс Топольський про дружбу з Дьоміним / Фото з інстаграм-сторіс

Алекс Топольський про дружбу з Дьоміним / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, про конфлікт з Алексом Топольським, який хрестив його сина, Слава Дьомін розповів ще наприкінці березня. Їхнє спілкування обірвалося через місяць після виходу "Холостяка" в ефір. Як пояснює радіоведучий, "через розбіжності в поглядах на життя і стосунки між людьми". Однак другу дитинства він бажає лише найкращого – "знайти справжнє кохання, яке змінить його життєві принципи".