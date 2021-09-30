Ирина Билык перед разводом поставила экс-возлюбленному ультиматум. Она не хотела устраивать из этого развода скандал, потому предложила сотрудничество.

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Условие развода Ирины Билык и Аслана Ахмадова

У пары есть общий сын Табриз, который живет с Ириной. Когда Аслан приехал из России на развод, звезда сказала: "Если хочешь, чтобы все было тихо, сделаем что-то красивое". И он согласился.

Билык отметила, что они решили остаться друзьями и не хотели, чтобы развод превращался в скандал.

Просто это была такая история любви. Вы знаете, что в моей жизни все, как в книгах: первая глава, вторая, третья... Мы разошлись тихо. И очень громко сняли клип. Он подарил мне этот клип. Как и все остальные, которые делал для меня,

– сказала исполнительница.

Она добавила, что во всеукраинском туре поклонники могут увидеть на экранах видео, которые снимал ее бывший муж. Билык уверена, что он еще не раз будет для нее снимать.

Разрыв отношений Ирины Билык и Аслана Ахмадова