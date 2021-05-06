"Холостяк" Іраклі Макацарія замилував новим фото з 19-річною обраницею

Один з найбажаніших чоловіків країни Іраклі Макацарія зустрічається з на 17 років молодшою грузинкою Лізою. Пара більше не приховує свої стосунки та підкорює публіку новими романтичними фото.

36-річний Іраклі Макацарія показав, який сюрприз підготував для юної коханої. Він тримав у руках кілька десятків гелієвих кульок – червоних у формі сердець, різнобарвних і прозорих з написами, якими вкотре виразив свої почуття до Лізи Чичуа.

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"Моя", – лаконічно підписав герой "Холостяка".

Обраниця Іраклі Макацарія позувала в мінісукні молочного кольору з широким поясом та шкіряних чоботах на високих підборах у тон. Волосся 19-річна красуня вклала легкими хвилями і зробила макіяж з акцентом на очі. Поряд з коханою шоумен постав у картатому сірому костюмі та чорному гольфі.

Іраклі Макацарія зі своєю коханою / Фото з фейсбуку "Холостяка"

Іраклі Макацарія і Ліза Чичуа: що відомо про новий роман "Холостяка"