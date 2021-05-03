Іраклі Макацарія вже не приховує особисте життя й часто ділиться світлинами з коханою в мережі. На Пасху пара вкотре потішила новими спільними фотографіями.
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Декілька тижнів тому продюсер вперше показав публіці свою обраницю. Нею стала 19-річна грузинка Ліза Чичуа. Різниця у віці з Іраклі – 17 років, адже зараз одному з найпопулярніших чоловіків країни – 36.
Іраклі Макацарія з коханою на Великдень
Судячи з геолокації, пара сфотографувалася в Тбілісі. Святковий день вони провели в родинному колі. Ліза та Іраклі постали перед камерою біля фортепіано, на якому стояли паски, писанки та інші великодні атрибути. У руках закохані тримали великодні яєчка, якими влаштували традиційну "бійку". Чичуа та Макацарія щиро усміхалися та з ніжністю дивилися один на одного.
"Христос Воскрес!", – привітав зі святом улюбленець жінок.
Іраклі Макацарія з коханою на Великдень / Фото з інстаграму Лізи Чичуа
Іраклі Макацарія з коханою на Великдень / Фото з інстаграму Лізи Чичуа
До особистого життя пари тепер прикута особлива увага. Нові публікації активно коментують підписники продюсера. Під святковим дописом Іраклі його прихильники залишають приємні слова та привітання.
- "Воістину Воскрес! Неймовірно красива пара! Будьте благословенні, наповнюйтеся любов'ю та надихайте один одного кожного дня, кожної миті!"
- "Така гарна пара!"
- "Чарівні!"
- "Воістину Воскрес! Зі святом! З світлою Пасхою вашу сім'ю!"
- "Красиві!"