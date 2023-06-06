Первістка назвали Георгій. Іраклі Макацарія, схоже, був присутній на пологах, адже під клінікою його чекали рідні та друзі. Тоді як Ліза Чічуа ще не показувалася після народження сина. Натомість герой "Холостяка" запостив спільне відео, зняте на її останньому терміні вагітності.

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Іраклі Макацарія показав відео з вагітною дружиною

В інстаграм-профілі продюсера з'явилося миле відео, як вони з Лізою готувалися до появи первістка. Зіркове подружжя вибирало для сина візочок, перший одяг, облаштовувало затишну дитячу кімнату – приглядало шафу та ліжечко. З ролику видно, наскільки ніжні стосунки в Іраклі та Лізи.

Дякую всім за ваші молитви та добрі побажання,

– підписав Іраклі Макацарія.

У коментарях Лізу та Іраклі закидали реакціями та побажаннями:

"Які ж у нього очі. Як він чекав на цю дитину. Даруй, Боже, цій сім'ї щастя на довгі роки";

"Від щирого серця вітаю вас. Ви дуже гарні та приємні люди";

"Вітання з України! Хай ваш хлопчик росте щасливим на радість всім! А через кілька рочків йдіть за принцесою";

"Бажаємо щастя та любові в сім'ї";

"Я дуже щиро за вас обох рада".

Нагадаємо, що про вагітність дружини Іраклі Макацарія оголосив 14 травня, у День матері. Він опублікував спільне фото й написав: "Нас троє". Це після того, як ще в лютому ходили чутки, що Ліза при надії. До Дня святого Валентина вони знялися в рекламному кампейні французького бренду косметики, де дівчина спробувала приховати животик за сукнею вільного крою. Тоді вона, вочевидь, була вже на 6 місяці вагітності.