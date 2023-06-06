Первенца назвали Георгий. Иракли Макацария, похоже, присутствовал на родах, ведь под клиникой его ждали родные и друзья. В то время как Лиза Чичуа еще не показывалась после рождения сына. В то же время герой "Холостяка" запостил совместное видео, снятое на ее последнем сроке беременности.

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Иракли Макацария показал видео с беременной женой

В инстаграм-профиле продюсера появилось милое видео, как они с Лизой готовились к появлению первенца. Звездные супруги выбирали для сына коляску, первую одежду, обустраивали уютную детскую комнату – присматривали шкаф и кроватку. Из ролика видно, насколько нежны отношения у Иракли и Лизы.

Благодарю всех за ваши молитвы и добрые пожелания,

– подписал Иракли Макацария.

В комментариях Лизу и Иракли забросали реакциями и пожеланиями:

"Какие же у него глаза. Как он ждал этого ребенка. Дари, Боже, этой семье счастье на долгие годы";

"От всего сердца поздравляю вас. Вы очень красивые и приятные люди";

"Привет из Украины! Пусть ваш мальчик растет счастливым на радость всем! А через несколько лет идите за принцессой";

"Желаем счастья и любви в семье";

"Я очень искренне за вас обоих рада".

Напомним, что о беременность жены Иракли Макацария объявил 14 мая в День матери. Он опубликовал общую фотографию и написал: "Нас трое". Это после того, как еще в феврале ходили слухи, что Лиза в положении. Ко Дню святого Валентина они снялись в рекламном кампейне французского бренда косметики, где девушка попыталась скрыть живот за платьем свободного кроя. Тогда она была, очевидно, уже на 6 месяце беременности.