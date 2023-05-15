Іраклі Макацарія з "Холостяка" вперше стане батьком: його 21-річна дружина вагітна – перші фото

15 травня 2023, 08:37
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Іраклі Макацарія

Грузинський продюсер і герой 6 сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія вперше офіційно підтвердив, що стане батьком. Він повідомив про це у соцмереж, де опублікував фото з вагітною дружиною Лізою Чічуа.

Зазначимо, що про вагітність Лізи чутки ходять давно. Зокрема, в середині лютого вони знялися в рекламному кампейні, де дружина Макацарія спробувала приховати животик за сукнею вільного крою.

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Тепер офіційно відомо, що Іраклі Макацарія вперше стане батьком. Його 21-річна дружина вагітна первістком. Радісною новиною закохані поділилися у своєму Instagram, опублікувавши спільний допис.

"Нас троє", – коротко підписали знімок закохані.


Іраклі Макацарія стане батьком / Фото з його інстаграму

Зіркова парочка показала знімки, на яких Ліза Чічуа позувала у білій обтислій сукні, а Іраклі у джинсах та світлій сорочці. На світлинах чудово видно, що в 21-річної дружини бізнесмена вже чималий животик.

У коментарях зіркове подружжя одразу ж засипали привітаннями:

  • "Найщиріші вітання! Це щастя".
  • "Нарешті це стало відомо всім".
  • "Вітаю вас, ви неймовірні".
  • "Вагітність ще більше прикрасила вашу дружину".
  • "Вітаю вас. Ви дуже гарна пара".
  • "Клас! Найщиріші привітання!"
  • "Яка гарна жінка. Вагітність додала особливого шарму".

Стосунки Іраклі з Лізою: головне

  • Про стосунки з грузинкою Лізою Іраклі Макацарія оголосив у квітні 2021 року, після її 19-річчя. Насправді ж вони разом з серпня 2020-го. Герой "Холостяка" побачив дівчину на концерті в Батумі, але не наважився підійти, тож їхня історія закрутилася через соцмережі.
  • У квітні 2022 року Іраклі Макацарія освідчився Лізі в неймовірно красивій локації у Тбілісі, куди запросив рідних і друзів. Цікаво, що напередодні він, як і вимагають традиції, попросив дозволу в її батьків.
  • Уже в липні закохані зіграли пишне весілля в Тбілісі, на якому ексхолостяк розплакався, побачивши кохану у весільній сукні. Після грандіозного святкування вони влаштували медовий місяць у Греції.
  • Варто зауважити, що Ліза Чічуа на 17 років молодша за Іраклі Макацарія. Вона співає та навчається у Тбіліському державному медичному університеті.

Автор: Марія Бондар