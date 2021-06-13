Я дуже її люблю, – Іраклі Макацарія розповів про стосунки з 19-річною коханою

Герой 6 сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія нещодавно розповів про свою обраницю. У нього серйозні стосунки з 19-річною грузинкою Лізою Чичуа. Чоловік зізнався, що щасливий з коханою, проте багато на цю тему не хоче говорити.

Головний герой "Холостяка-6" знайшов своє кохання на батьківщині, в Грузії. Пара вже не приховує свої стосунки, однак їхні подробиці все-таки не афішує.

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Іраклі Макацарія про стосунки з Лізою Чичуа

Лізі – 19 років, Іраклі – 36. Чоловік зізнався, що він не відчуває 17-річної різниці у віці. Зараз закохані насолоджуються кожним моментом, їм добре разом.

Ця різниця у віці, на щастя, нас з Лізою не турбує. Нам дуже добре разом. Я дуже люблю її. А це найголовніше,

– наголосив Іраклі.

Макацарія додав, що в них серйозні стосунки, проте він старається на цю тему багато не говорити: "Просто порадійте за мене. Все чудово".

Іраклі Макацарія про стосунки з коханою: дивіться відео онлайн

Особисте життя Іраклі Макацарія